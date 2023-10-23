Трагедія трапилася в ніч на 22 жовтня.

Винуватця дорожньо-транспортної пригоди на блокпосту при в’їзді до Києва, у якій загинув військовослужбовець, взято під варту.

Як повідомляється на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook, йдеться про безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Таке рішення було ухвалене Шевченківським районним судом м. Києва за клопотанням Київської міської прокуратури.

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ДТП з військовим у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 жовтня на блокпосту при вʼїзді до Києва сталася ДТП, в якій загинув військовослужбовець. Його насмерть збив водій "Хонди".

Начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в місті Києві Юлія Гірдвіліс повідомила, що водій, за наявними даними, не мав спецперепустки на пересування під час дії комендантської години, тому поспішав, намагаючись встигнути дістатися міста до опівночі.

У поліції повідомляли, що водій, керуючи автомобілем "Хонда", рухався автодорогою М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця.

Військовослужбовець 1976 року народження ніс службу на блокпосту, від отриманих травм він помер на місці події.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Згодом водію було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо провину підозрюваного буде доведено в суді, йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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