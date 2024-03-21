Аварія сталася через густий туман.

Сьогодні зранку у Львові через густий туман сталася ДТП за участі близько 27 авто. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Поліція повідомляє про ДТП на Скнилівському мості. Зіштовхнулися близько 27 автомобілів. Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну", - заявив мер.

За його словами, громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою.

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У Патрульній поліції Львівської області уточнили, що рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.

На Львівщині у ДТП потрапило авто з тілами військових - подробиці

На Львівщині внаслідок ДТП за участі автомобіля "ВАЗ 2109" та мікроавтобуса загинули троє людей, ще стільки ж травмувались.

Аварія сталася 26 лютого близько 04:40 на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта Львівського району.

Водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний житель одного із сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", яким керував 41-річний львів’янин.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний житель Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир "ВАЗ 2109", 28-річний житель Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги", - заявили в поліції.

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