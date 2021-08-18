55-річного чоловіка госпіталізували з пораненням в живіт.

В місті Бровари Київської області повідомили про підозру жінці, яка нанесла ножове поранення своєму співмешканцю.

Про це повідомляється на сайті обласної поліції. Правоохоронці з’ясували, що того дня 36-річна жінка відпочивала біля озера з товаришами та вживала алкоголь. ЇЇ 55-річному співмешканцю це не сподобалося, тому він прийшов забрати жінку додому.

Співмешканці вирушили додому, однак між ними виникла сварка. Вже у будинку жінка взяла до рук ніж та вдарила свого цивільного чоловіка ним в живіт. Потерпілого госпіталізували.

Фігурантці справи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Запобіжний захід обере суд.

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Раніше повідомлялось, що у Дніпровському районі Києва невідомі посеред вулиці побили та застрелили чоловіка. На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними.

Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

Наразі співробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину.

Автор: Дмитро Захаров