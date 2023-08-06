Стрільця затримали в одному із будинків, де він переховувався, при ньому була мисливська рушниця.

У Черкасах затримали чоловіка, який вчинив стрілянину та поранив правоохоронця.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, близько півночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків по вул. Ломоносова в місті Черкаси відбувається стрілянина.

"Коли на місце події прибули правоохоронці, зловмисник здійснив декілька пострілів у бік поліцейських, поранивши одного із них. У свою чергу спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив стрільця в ногу. Для його затримання провели поліцейську спецоперацію: стрільця затримали в одному із будинків, де він переховувався. Крім цього, у підозрюваного правоохоронці вилучили мисливську рушницю", - розкрили деталі у Нацполіції.

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Зловмисником виявився 38-річний черкащанин. Слідчими Черкаського РУП Головного управління Нацполіції в Черкаській області зловмиснику оголошено про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу ("погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу"). Підозрюваному загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Випадки стрілянинии в Україні

В Україні час від часу стаються випадки стрілянини. Так, 25 липня у середмісті Одеси сталася стрілянина, через що у місті вводився поліцейський план "Сирена". Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю "БМВ", а потім на двох автівках почали його наздоганяти. В результаті, у цьому районі механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

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