Кілька чоловіків шуміли в альтанці та потрапили під кулі.

В Одесі, де нещодавно впіймали неадеквата, ворожого до національних прапорів, стався новий інцидент. Цього разу інший чоловік влаштував стрілянину і поранив кількох людей через шум поруч з його будинком.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, подія сталася у ніч з 23 на 24 липня на вулиці Макаренка. Компанія чоловіків віком 26, 31 та 42 років перебувала у гостях одного із мешканців приватного будинку. За даними поліції, вони проводила час в альтанці, розташованій на території загального користування, де поводилися галасно.

"Обурений нібито гучною поведінкою відпочиваючих, 55-річний житель іншої частини цього ж будинку вийшов до них з пістолетом та розпочав сваритися. Словесна перепалка супроводжувалась грубою нецензурною лайкою", - розповіли правоохоронці.

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У розпал конфлікту чоловік почав стріляти у бік опонентів, поранивши двох в область голені та стегна. Потім зловмисник викинув зброю у квітник, а сам втік додому. Поранені звернулися по медичну допомогу, а сусіди повідомили про стрілянину у поліцію.

Підозрюваного затримали патрульні, пізніше слідчі вилучили з місця події незареєстрований бойовий пістолет та гільзи. Крім того, під час невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта знайшли набої до цього пістолета. Вилучене спрямували на експертизу. За її висновками будуть вирішувати питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.

Наразі йому інкримінують зухвале хуліганство із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Чоловіку загрожує до семи років тюрми. Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання.

Ще інциденти на вулиці в Одесі

У січні на вулиці Академіка Корольова в Одесі затримано містянина за стрілянину на вулиці. Тоді 62-річний чоловік у нетверезому стані прискіпався до 51-річного чоловіка і образив його нецензурною лайкою, а почувши у відповідь зауваження, вистрілив у нього з револьвера під патрон Флобера "SAFARI".

Поліцію та "швидку" викликали очевидці. Прибувши на місце, правоохоронці затримали зловмисника, а медики доправили постраждалого в лікарню. У потерпілого було поранення стегна.

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