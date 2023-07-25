Невідомі на двох автівках відкрили вогонь по автомобілю "БМВ".

У середмісті Одеси сталася стрілянина, наразі шукають злочинців, в дію введено поліцейський план "Сирена".

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, сьогодні вдень на спецлінію "102" від очевидців надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Базарній.

Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю "БМВ", а потім на двох автівках почали його наздоганяти. В результаті, у цьому районі механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Зараз відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

На місці події працюють поліцейські. Встановлюються учасники події. В дію введено поліцейську операцію "Сирена".

Стрілянина на вулицях Одеси

У ніч на 24 липня на вулиці Макаренка компанія чоловіків проводила час в альтанці, розташованій на території загального користування. Люди поводилися дуже голосно, чим "обурили" 55-річного жителя, який вийшов до них з бойовим пістолетом та почав стріляти. В результаті, дві людини отримали поранення.

1 червня стрілянина сталася в Київському районі, та призвела до людських жертв. Зокрема, серед учасників події - Руслан Умаров відомий тренер, очільник федерації пляжної боротьби. Він відкрив стрілянину по іномарці, в якій перебувала його дружина та чоловік (останній був її охоронцем). Обидва отримали смертельні вогнепальні поранення, сам спортсмен після скоєного застрелився.

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