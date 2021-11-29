Співробітник поліції помер у лікарні від вогнепального поранення.

Сьогодні близько 4-ї ранку внаслідок вогнепального поранення помер у лікарні поліцейський Чернігівського районного управління поліції.

Як повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, смертельне тілесне ушкодження поліцейський напередодні отримав на полюванні.

"Учора близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення", – зазначили в поліції.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами.

Читайте такожПритягли до каси, впустили й били: у мережі показали, як у Чернігові в супермаркеті знущалися з копа (відео)За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за ст. 119 Кримінального кодексу (Вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Раніше стало відомо, що у Дніпровському районі Києва автомобіль Lexus збив на смерть старшого лейтенанта поліції, інспектора управління кримінального аналізу Головного управління Нацполіції у столиці Ярослава Вікторова, який народився у 1996 році.

Потім з'ясувалося, що коп потрапив на дорогу через зловмисників, які на нього напали.

Автор: Ірина Синельник