На співробітника поліції напали, коли він був не при виконанні службових обов'язків.

Двох учасників бійки на бульварі Перова у Києві, в результаті якої трапилася ДТП, що спричинила загибель молодого співробітника поліції, заарештовано.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України), а також обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Також вирішується питання щодо пред’явлення їм повідомлення про підозру за ст. 135 КК України (Залишення у небезпеці). За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами слідства, 20 листопада підозрювані, перебуваючи біля зупинки громадського транспорту, у ході раптово виниклого конфлікту вдарили дерев’яним бруском по голові 23-річну дівчину. Остання втратила свідомість. Потім зловмисники напали на її приятеля, який почав тікати.

Перестрибуючи огорожу, потерпілий впав на проїжджу частину бульвару Перова, а підозрювані, своєю чергою, продовжили завдавати йому удари. Це побачив водій таксі, який зупинився, щоб припинити протиправні дії.

Читайте також"П'яна" ДТП у Києві: під час аварії уламки машин розкидало дорогою (фото, відео)Підозрювані після цього покинули місце події, однак в цей же момент водій іншого автомобіля, оминаючи автомобіль таксі, здійснив наїзд на лежачого на асфальті потерпілого. Автомобіль в результаті наїзду перекинувся. Потерпілий помер на місці. Ним виявився 25-річний працівник поліції, який перебував поза службою.

Раніше журналісти дізналися, що у Дніпровському районі Києва автомобіль Lexus збив на смерть старшого лейтенанта поліції, інспектора управління кримінального аналізу Головного управління Нацполіції у столиці Ярослава Вікторова, який народився у 1996 році.

За попередніми даними, перед смертельною аварією у копа виник конфлікт з двома чоловіками через відкрите заволодіння телефоном.

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Автор: Світлана Закелова