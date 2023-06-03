Молодик з'ясував пароль від банківського додатку своєї співмешканки та крок за кроком обкрадав її, переказуючи гроші на свій крипторахунок.

В Харківській області дівчина-підприємиця "заплатила" мільйон за кохання до 26-річного молодика, який "кинув" її на гроші під час спільного проживання.

За даними прес-служби Харківської обласної прокуратури, підозрюваний з'ясував пароль від банківського додатку своєї коханої, риючись у її телефонних нотатках.

Пара перебувала в довірливих стосунках, тому "крадій" знав, що на рахунку дівчини є майже 1,2 млн грн, а також мав доступ до її мобільного.

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Кошти на її рахунок надходили у вигляді дивідендів від ведення господарської діяльності, уточнила прокуратура. З загальної суми підозрюваний молодик поцупив майже мільйон, крок за кроком переказуючи гроші на свій криптогаманець, здійснюючі різні за часом транзакції.

"Вкрадені гроші він клав на свій криптогаманець, а після цього витрачав кошти на покупки у ТРЦ", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі ведуть досудове розслідування за цією справою. Підозрюваному інкримінують факт крадіжки в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 185 КК України). Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, задовольнивши відповідне клопотання постраждалої дівчини.

В Харківській області сталася трагедія через ворожу міну

Нагадаємо, що напередодні в Харківській області сталася трагедія через ворожу міну. На небезпечний снаряд випадково натрапила сім'я з трьома дітьми під час поїздки машиною.

За даними ОВА, 37-річна жінка загинула на місці, а її двоє доньок (віком 12-ти та 15-ти років), а також син (15-ть років), отримали поранення. Трагедія сталась вдень поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району.

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