Сімейна парочка пропонувала українцям нелегально в'їхати в Ізраїль, щоб в результаті ті опинилися в залежному становищі.

В Ізраїлі поліцейські заарештували батька і доньку за спробу організувати секс-бізнес за рахунок біженок з України. Про це пише Jerusalem Post.

На допит до поліцейських потрапили 41-річний чоловік та його 22-річна донька. Арешт став підсумком чотиримісячного розслідування, в рамках якого правоохоронці відстежували діяльність групи, що привозила українських жінок до Ізраїлю для сексуальної експлуатації.

"Злочинний дует батька і дочки імовірно зв'язався з цими жінками через Telegram і дав їм інструкції про те, як в'їхати в Ізраїль, не будучи затриманими прикордонним контролем", – пише видання.

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Зазначається, що зловмисники навмисно використовують саме тих жінок, які перебувають у країні нелегально.

"Велика проблема, коли у тебе немає права залишитися. Господар - це той, хто може допомогти вам, а також нашкодити вам. Він повністю контролює вас. Ви не можете отримати допомогу, тому що ви нелегал, і тоді ви боїтеся", — пише видання.

Українські біженці в Ізраїлі

На початку російського вторгнення Ізраїль дозволив українцям, які перебувають в країні легально, і далі залишатися, продовживши їм терміни дії віз. При цьому Ізраїль в односторонньому порядку призупинив дію безвізового режиму з Україною.

Також Ізраїль вкрай неохоче приймав біженців-неєвреїв з України. Цю позицію влада мотивувала тим, що біженці в будь-якому випадку потрапляють до Ізраїлю не безпосередньо, а через треті країни, а тому не можуть вважатися біженцями як такими.

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