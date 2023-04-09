На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Ізраїль ухвалив рішення про подовження допомоги біженцям з України.
Таку заяву зробили в канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомляє The Times of Israel.
Як зазначається в повідомленні, допомога включає подовження візи та невизначену допомогу з охорони здоров'я та соціального забезпечення.
У заяві про подовження не ззначається, коли закінчиться термін дії допомоги.
Українці в Ізраїлі
Станом на кінець травня 2022 року понад 28 тисяч українців в'їхали до Ізраїлю. Українцям було видано тримісячна в'їзна візу.
3 травня 2022 року уряд Ізраїлю ухвалив рішення щодо збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.
23 травня 2022 року в Ізраїлі ухвалили рішення автоматично подовжити візи громадянам України, що знаходяться в країні по туристичній візі, до 30 червня. Повідомлялося, що туристичні візи українців, які перебувають в Ізраїлі, будуть подовжені автоматично.
Також повідомлялося, що влада Ізраїлю не перешкоджатиме працелаштуванню українців у країні.