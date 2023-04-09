Гуманітарну допомогу українським біженцям в Ізраїлі буде подовжено.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Ізраїль ухвалив рішення про подовження допомоги біженцям з України.

Таку заяву зробили в канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомляє The Times of Israel.

Як зазначається в повідомленні, допомога включає подовження візи та невизначену допомогу з охорони здоров'я та соціального забезпечення.

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У заяві про подовження не ззначається, коли закінчиться термін дії допомоги.

Українці в Ізраїлі

Станом на кінець травня 2022 року понад 28 тисяч українців в'їхали до Ізраїлю. Українцям було видано тримісячна в'їзна візу.

3 травня 2022 року уряд Ізраїлю ухвалив рішення щодо збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.

23 травня 2022 року в Ізраїлі ухвалили рішення автоматично подовжити візи громадянам України, що знаходяться в країні по туристичній візі, до 30 червня. Повідомлялося, що туристичні візи українців, які перебувають в Ізраїлі, будуть подовжені автоматично.

Також повідомлялося, що влада Ізраїлю не перешкоджатиме працелаштуванню українців у країні.

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