Після втечі окупантів колаборант залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя.

Повідомлено про підозру фермеру-колаборанту з Київщини, який постачав окупантам харчі, а також забирав у селян господарське обладннання та технику.

Як повідомляє Служба безпеки України, на початку повномасштабного вторгнення фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району одним із перших підтримав загарбників, які захопили населені пункти.

"Щоб налагодити контакт з окупантами, колаборант постачав їм оптові партії продовольчих товарів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції "конфіскував" в односельчанина вантажний автомобіль. У разі відмови віддати вантажівку, погрожував потерпілому "заявити" на нього до місцевої окупаційної адміністрації", - сказано в повідомленні.

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В СБУ зазначають, що "прикриваючись" своїми зв’язками з агресором, він примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання і передавав загарбникам.

В повідомленні сказано, що після втечі рашистів зловмисник залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Військові злочини РФ в Україні: деталі

Станом на 5 листопада, за даними Міністерства внутрішніх справ України, з 24 лютого слідчі Національної поліції України розпочали 41 тис. 950 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками.

Зазначається, що 30 тис. 890 проваджень розпочато за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни); 8 тис. 995 – за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 1 тис. 892 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Також є провадження за державну зраду (88) і диверсію та інше (37).

У МВС також повідомили, що станом на 5 листопада на території деокупованих районів Сумської, Чернігівської, Київської, Харківської, Донецької, Херсонської областей виявлено 34 місця, де російські окупанти незаконно утримували та катували громадян України.