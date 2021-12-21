Зловмисника затримали правоохоронці на місці події.

У Києві чоловік вчинив крадіжку із салону автомобіля, поки його власник відчищав авто від снігу.

Про це повідомляють на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

"Доки потерпілий зчищав сніг з авто - грузинський крадій вчинив крадіжку дорогого ноутбуку", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСнігопади у Києві та Львові: стало відомо, яка ситуація на дорогах (відео)Крадіжка трапилася на Шота Руставелі, 11. Зловмисник, який лише у серпні цього року прибув до України, побачив як водій, прогріваючи автівку, поклав у неї власні речі, і пішов зчищати сніг з авто. Тоді 34-річний громадянин Грузії підкрався з протилежного боку, відчинив двері й викрав сумку.

Окрім особистих речей у сумці був дорогий ноутбук вартістю понад 60 тис грн.

Зловмисник намагався втекти з місця події, однак його оперативно затримали правоохоронці.

З'ясувалося, що чоловік раніше вже був судимий за крадіжку, поєднану із проникнення в оселю.

Нагадаємо, раніше у Києві водій розтрощив десяток автомобілів, припаркованих вздовж тротуару. За попередніми даними, жертвами ДТП стали приблизно 15 одиниць транспорту.

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