У Києві чоловік вчинив крадіжку із салону автомобіля, поки його власник відчищав авто від снігу.
Про це повідомляють на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.
"Доки потерпілий зчищав сніг з авто - грузинський крадій вчинив крадіжку дорогого ноутбуку", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожСнігопади у Києві та Львові: стало відомо, яка ситуація на дорогах (відео)Крадіжка трапилася на Шота Руставелі, 11. Зловмисник, який лише у серпні цього року прибув до України, побачив як водій, прогріваючи автівку, поклав у неї власні речі, і пішов зчищати сніг з авто. Тоді 34-річний громадянин Грузії підкрався з протилежного боку, відчинив двері й викрав сумку.
Окрім особистих речей у сумці був дорогий ноутбук вартістю понад 60 тис грн.
Зловмисник намагався втекти з місця події, однак його оперативно затримали правоохоронці.
З'ясувалося, що чоловік раніше вже був судимий за крадіжку, поєднану із проникнення в оселю.
Нагадаємо, раніше у Києві водій розтрощив десяток автомобілів, припаркованих вздовж тротуару. За попередніми даними, жертвами ДТП стали приблизно 15 одиниць транспорту.
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