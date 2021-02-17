У департаменті ЖКГ кажуть – мешканцям слід самим виселяти непроханих квартирантів.

В Миколаєві у підвалі житлового будинку оселилась пара безпритульних з Херсона. Чоловік та жінка облаштували відносно затишне житло – з меблями, світлом та гарячою водою. Однак місцеві мешканці обурені і вимагають від міських служб виселити своїх нових сусідів.

Читайте такожУ Дніпрі 90-річна жінка забила двері у квартирі і включила газ

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 39-річна Валентина Карп з гордістю показала журналістам своє житло: в підвал провели світло та зібрали меблі з найближчих смітників, а гарячу воду беруть з системи опалення.

Вочевидь, подружжя збирається народжувати в цьому помешканні дитину – жінка перебуває на останніх місяцях вагітності.

Валентина та її чоловік Андрій кажуть – змушені жити у підвалі, бо гроші, які вони заробили важкою працею у полі – вкрали. Пара пояснила: у центрі для безпритульних чоловіків та жінок селять окремо. Тому вони і переїхали у цей підвал.

За словами подружжя, до підвалу їх пустили місцеві, аби приміщення охороняли. Однак мешканці будинку ці слова спростовують, і кажуть, що побоюються такого сусідства.

У департаменті ЖКГ кажуть – мешканцям слід самим виселяти непроханих квартирантів. Люди викликали поліцію. Поліцейські, що побачили жінку на останніх місяцях вагітності, викликали швидку. Медикам знадобилася година, аби вмовити Валентину поїхати з ними. Збираючись до лікарні жінка зізналася, що після пологів дитину залишить у лікарні, а забере пізніше.

Ця дитина буде у Валентини сьомою. Інші шестеро живуть у Херсонській області. Поки Андрій поїхав з коханою до лікарні - поліція подзвонила до соцслужб, аби пару разом оселили у притулку. Принаймні поки їм не відновлять загублені документи.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров