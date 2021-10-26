Дівчинці ампутували три пальці на лівій руці, залишилися тільки перший та п'ятий.

У місті Новояворівськ Львівської області дворічна дівчинка допомагала мамі на кухні й засунула руку в електром'ясорубку, їй довелося ампутувати три пальці.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, ввечері 25 жовтня до рятувальників надійшла інформація, що в Новояворівську районну лікарню привезли дівчинку, 2019 року народження, із затиснутою рукою в електром'ясорубці.

За словами помічника начальника зміни оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області Романа Грицая, дитину одразу перенаправили до Львова, у 8-му міську клінічну лікарню.

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Туди викликали бійців ДСНС, щоб допомогли вивільнити руку з м’ясорубки.

"Це було зробити складно, оскільки рука щільно була затиснута в м’ясорубці й рятувальники не могли використовувати електроінструменти. Розібрали м’ясорубку за допомогою гідравлічного розтискача, ламали її по частинах. Коли руку вивільнили, медики почали оперувати дівчинку", – розповів він.

Як розповіли УНІАН у медзакладі, врятувати усі пальці не вдалося – їх повністю перемололо, і вони довго були знекровлені. Тож дівчинці довелося ампутувати три пальці на лівій руці, залишилися лише перший та п’ятий.

Нагадаємо, наприкінці вересня в захопленому Росією Криму в приватному сафарі-парку "Тайган" тигр відкусив палець однорічній дитині. Малюка до хижака піднесли батьки.

Автор: Мирослава Бзікадзе