Зловмисник показав школярці на вулиці статевий орган.

В Одесі до умовного строку покарання засуджено чоловіка, який показав школярці на вулиці статевий орган.

Відповідний вирок ухвалив Малиновський районний суд Одеси.

Фігурант – уродженець міста Новоград-Волинський Житомирської області, офіційно не працевлаштований, не одружений.

Встановлено, що вдень 27 вересня 2021 року, перебуваючи біля будинку №82 по вулиці Генерала Цвєтаєва (Одеса), він зустрів дівчинку, яка поверталася додому після занять у школі №18.

Читайте такожУ Хмельницькому чоловік випав з балкона 7 поверху на білизняні мотузкиЯк зазначається, зловмисник, побачивши дитину, вирішив вчинити щодо неї розпусні дії сексуального характеру, щоб задовольнити власну статеву пристрасть.

"Розуміючи, що робить, і що дівчинка не зрозуміє суть того, що відбувається і не зможе чинити опір, він розстебнув штани і зняв свої труси. Потім, оголивши свій статевий орган, і тримаючи його в руці, почав демонструвати його малолітній. Після чого почав вимагати від дитини зайнятися з ним оральним сексом. Школярка дуже злякалася та побігла до свого будинку, де розповіла про те, що трапилося матері", - йдеться у вироку.

У суді чоловік свою провину визнав повністю і заявив про щире каяття. Суд, визнавши його винним за ч. 1 ст. 156 ККУ, призначив покарання у вигляді 4 років обмеження волі з випробувальним строком півтора роки. До набрання вироком чинності засудженому змінено запобіжний захід – з тримання в СІЗО на особисте зобов'язання. Він звільнений з-під варти в залі суду.

Раніше повідомлялося, що у Львові затримали чоловіка, який чіплявся до дитини у шкільному туалеті.

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