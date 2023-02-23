38-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини, стверджує, що був напідпитку.

В Одесі поліцейські викрили зловмисника, який у дворі житлового комплексу запустив феєрверк.

"Одеські поліцейські викрили правопорушника, який запустив 22 лютого в Суворовському районі феєрверк. Це 38-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Громадянина викрили за місцем мешкання. Він пояснив, що придбав піротехніку декілька років потому, а вчора під час вживання оковитої вирішив запустити у дворі свого будинку", - йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом хуліганства, триває. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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Заборонений запуск феєрверків - останні випадки

22 лютого близько 20.00, в Одесі, в одному з дворів на вулиці Академіка Заболотного, невідомий, попри заборону, запустив феєрверк. Про подію правоохоронцям повідомили очевидці. Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, виявила та вилучила коробку з-під феєрверка на 16 пострілів.

Раніше в Одесі затримали чоловіка, який під час повітряної тривоги запустив фейерверк. 25 січня під час ракетної небезпеки в Одесі на вулиці Генерала Бочарова був запущений фейерверк. В той самий час були прильоти по Дніпру та Запоріжжю, загинули люди.

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