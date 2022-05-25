31-річний чоловік мав підтримку представників вищої ланки кримінальної ієрархії та був "наглядачем" за містом.

В Одеській області правоохоронці затримали кримінального авторитета, якому було доручено "наглядати" за містом Чорноморськ - одним з найбільших портів України.

"Після арешту попередника всю повноту неформальної кримінальної влади на території міста взяв на себе 31-річний місцевий житель, за плечима якого низка тяжких злочинів, зокрема замах на вбивство та спричинення тілесних ушкоджень", - розповіли в Одеському районному управлінні поліції №2.

Як встановили правоохоронці, молодик, маючи підтримку представників вищої ланки кримінальної ієрархії, координував та провадив злочинну діяльність у своєму місті й утримував так званий "злодійський общак". Туди збиралися гроші, здобуті під час пограбувань, розбійних нападів, крадіжок та іншими злочинними методами.

Детективи Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативної підтримки співробітників Служби безпеки України та процесуального керівництва обласної прокуратури довели, що "наглядач" за Чорноморськом залучив чотирьох підпорядкованих йому осіб, щоб "вибити" 5500 доларів США уявного боргу з жителя Одеси.

"Спільники схопили чоловіка біля його дому, заштовхали в автомобіль і утримували в неволі під тиском фізичного насильства. А зрозумівши, що більше ніж 5000 гривень та 100 доларів, які були при жертві, вони не отримають, відібрали, що було, і поїхали", - зазначили в поліції.

Справи посланців уже розглядаються в суді, а їхньому лідеру вчора оголосили підозру в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України), організації незаконного позбавлення волі, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 ККУ) та організації пограбування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 186 ККУ).

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Управлінні СБУ в Одеській області уточнили, що затриманий - так званий "положенець" (повноважний представник - УНІАН) від "злодія в законі" на прізвисько "Лавасогли Батумський". Він отримав свій статус приблизно у травні торік.

За оперативною інформацією, цей кримінальник планував створити злочинну організацію з розгалуженими осередками на території регіону. Мав намір контролювати через своїх подільників місцевий криміналітет, підбурював до скоєння нових злочинів, зокрема грабежів, викрадення людей, вимагання із застосуванням насильства і погроз фізичної розправи.

Як повідомляв УНІАН, раніше з України видворили виявленого в Одесі "авторитета", який має зв'язки з криміналітетом Росії та є близьким родичем "злодія в законі".

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