Також фігурант отримав 4 роки ув'язнення умовно.

В Одесі чоловік отримав вирок за сепаратизм. Його засудили до прочитання історичної монографії Михайла Грушевського "Історія України-Руси". Також фігурант отримав 4 роки ув'язнення умовно.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок ухвалив суддя Приморського районного суду Одеси Денис Донцов.

Встановлено, що навесні цього року фігурант розмістив у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" заклик, спрямований до повалення конституційного ладу.

Він написав, що Харків, Маріуполь, Суми, Дніпропетровськ та інші міста "збудовані російськими царями та князями", у зв'язку з чим, на його думку, не мають стосунку до України. У цьому дописі зловмисник заявив, що південний схід країни - це так звана "Новороссия", де живуть російські люди, яких "загнали в кредитну кабалу". Також засуджений висловився образливо на адресу державної влади України та закликав до збройного повстання.

"Жители Харькова, Мариуполя, Днепропетровска, Сум, Кировограда и остальных городов Новоросии берите в руки оружие и боритесь за свою свободу, если вы уже не в силах, то выходите на митинги… Совместными усилиями мы присоединимся к Российской Федерации!!!", - написав він.

Крім того, зловмисник розмістив малюнок у вигляді географічної "карти", на якій Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області та Крим зображені у складі РФ.

Як зазначається у вироку, одесита визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Також на чоловіка покладено обов`язки, зокрема, прочитати монографію "Історія України-Руси".

Довідка УНІАН. "Історія України-Руси" — 10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Писалася з перервами протягом 1895-1933 років. Справила вплив на формування української історіографії новітнього часу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чоловік накинувся на музиканта за спів українською.

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