Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

В Одесі чоловік накинувся на пенсіонера за спів українською мовою.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Конфлікт із вуличним музикантом щодо виконання української пісні обернувся для 36-річного одесита кримінальною відповідальністю", - йдеться в повідомлені.

Інцидент стався на території парку Перемоги. Почувши авторську композицію у виконанні 62-річного містянина, правопорушник почав вимагати припинити її спів, після чого штовхнув мікрофон виконавця і втік.

Потерпілий звернувся в поліцію і правоохоронці встановили особу правопорушника. Йому оголосили підозру за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України. За хуліганство чоловіку загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

У соцмережах очевидці написали, що інцидент стався на цьому тижні. В парку Перемоги чоловік накинувся на співака, бо був незадоволений тим, що він співає українською мовою.

"Аматору руського миру не сподобалося, що дідусь співав українських пісень. І докопався до нього, сказавши: "Через таких як ти у нас війна" і перевернув мікрофон діда…", - пишуть люди.

Зазначається, що присутні при цьому одесити дуже погано висловлювалися про зловмисника.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині чоловік за шумну поведінку застрелив юнака.

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