Вогонь перекинувся ще на дві іномарки. Поліція відкрила кримінальне провадження.

В Одесі невідомий підпалив автомобіль, яким користується колишній прокурор Одеської області Максим Вихор.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, підпал стався близько 02:00 на вулиці Маршала Говорова, де у дворі багатоповерхового житлового будинку були припарковані автомобілі.

Встановлено, що першим загорівся автомобіль Volvo, який належить 73-річному жителю Одеси. Потім вогонь перекинувся на дві сусідні іномарки - Mercedes і BMW, власники яких встановлюються. За попередніми даними, причина загоряння - підпал.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють обставини події та особи зловмисників.

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Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, автомобілем Volvo користується колишній прокурор Одеської області Максим Вихор. За даними джерела, торік іномарку, на якій їздив тоді ще діючий прокурор, пограбували невідомі.

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Автор: Лариса Козова