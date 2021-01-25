Через поривчастий вітер у різних районах міста падають великі гілки і дерева, одне з них пошкодило автомобіль.

В Одесі через негоду дерево впало на житловий будинок.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії з посиланням на Департамент міського господарства Одеської міської ради, сильний поривчастий вітер став причиною падіння великих гілок у різних районах міста.

Читайте такожНа Одещині "замінували" майже 400 шкіл та дитсадків

«Дерево впало на Палубній, 7. На дах будинку», - повідомили в мерії. За цією адресою знаходиться одноповерховий приватний будинок.

Як уточнили в міськраді, у першій половині дня надійшла інформація про аварійні ситуації на вул. Ольгіївській, 25, вул. Троїцькій, 21, у дендропарку Перемоги, вул. Софіївській, 8, а також на вул. Філатова і Макаренка.

Увечері стало відомо про падіння дерев на вул. Балтська дорога, Сибірська та Лазарєва, де дерево впало на автомобіль.

На Палубній дерево впало також у другій половині дня.

Співробітники виробничо-технічної служби підприємства оперативно ліквідовують наслідки негоди. У роботах задіяні аварійні бригади підприємства. Працює спецтехніка.

Крім того, у зв'язку з пошкодженням контактної мережі на вулиці Вапняній тимчасово призупинено рух трамвайного маршруту №20. На лінії працює автобус.

Мерія міста звернулася до городян з проханням обмежити переміщення вулицями і без нагальної потреби не виїжджати на власному автотранспорті.

«Людям похилого віку, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці», - додали в прес-службі.

Прохання пов'язане з тим, що в Одесі очікується погіршення погодних умов: опади, місцями ожеледь, посилення вітру та пориви 15-20 м/с.

Сьогодні з ранку в місті йде дощ.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова