В Одесі через негоду дерево впало на житловий будинок.
Як повідомили журналістам у прес-службі мерії з посиланням на Департамент міського господарства Одеської міської ради, сильний поривчастий вітер став причиною падіння великих гілок у різних районах міста.
Читайте такожНа Одещині "замінували" майже 400 шкіл та дитсадків
«Дерево впало на Палубній, 7. На дах будинку», - повідомили в мерії. За цією адресою знаходиться одноповерховий приватний будинок.
Як уточнили в міськраді, у першій половині дня надійшла інформація про аварійні ситуації на вул. Ольгіївській, 25, вул. Троїцькій, 21, у дендропарку Перемоги, вул. Софіївській, 8, а також на вул. Філатова і Макаренка.
Увечері стало відомо про падіння дерев на вул. Балтська дорога, Сибірська та Лазарєва, де дерево впало на автомобіль.
На Палубній дерево впало також у другій половині дня.
Співробітники виробничо-технічної служби підприємства оперативно ліквідовують наслідки негоди. У роботах задіяні аварійні бригади підприємства. Працює спецтехніка.
Крім того, у зв'язку з пошкодженням контактної мережі на вулиці Вапняній тимчасово призупинено рух трамвайного маршруту №20. На лінії працює автобус.
Мерія міста звернулася до городян з проханням обмежити переміщення вулицями і без нагальної потреби не виїжджати на власному автотранспорті.
«Людям похилого віку, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці», - додали в прес-службі.
Прохання пов'язане з тим, що в Одесі очікується погіршення погодних умов: опади, місцями ожеледь, посилення вітру та пориви 15-20 м/с.
Сьогодні з ранку в місті йде дощ.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Пожежа в курортній Аркадії: дві смерті, нелегальний готельний бізнес і "цвях в кришку труни" туристичної Одеси
- В Одесі хлопчик отримав розряд струму на даху вагона, він у важкому стані
- Увірвався в кабінет і застосовував ненормативну лексику: в Одеській області адвокат погрожував вбивством судді
- На базі відпочинку під Одесою згоріли 7 будинків
- В Одесі при зіткненні двох іномарок загинула 18-річна дівчина
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram