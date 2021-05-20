Поліція відкрила кримінальне провадження.

Невідомий стріляв у вікно робочого кабінету голови Приморського районного суду Одеси Сергія Кічмаренка.

Як повідомив УНІАН суддя-спікер із кримінальної спеціалізації зазначеного суду Віктор Іванов, отвір, імовірно, від кулі у віконному склі виявлено після вихідних.

Він зазначив, що на місце події була викликана поліція. Експерт оглянув місце події, і опитав співробітників.

«У нас більше інформації немає», - сказав Іванов.

Будівля вищеназваного суду знаходиться на вулиці Балківській.

У регіональному главку Нацполіції УНІАН повідомили, що за вищеназваним фактом відкрито провадження за ч.1 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова