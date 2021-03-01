Раніше в стіні утворилася велика тріщина. Уламки, що впали, пошкодили квартиру, розташованого поруч будинку.

Сьогодні вночі в центрі Одеси на вулиці Ніжинській, 16, частково обвалився триповерховий житловий будинок-пам'ятка архітектури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі департаменту міського господарства Одеської міської ради, раніше в стіні вказаного будинку утворилася тріщина.

"Було встановлено спеціальні "маяки"... Нещодавно вони порвалися, що означало - тріщина почала збільшуватись. Тому минулої суботи мешканців - 16 осіб - екстрено евакуювали. Частина людей переїхала до родичів, частину розселили в гуртожитку комунального підприємства "Одесміськелектротранс", - розповіли в прес-службі.

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У департаменті повідомили, що тріщину задули спеціальною піною, щоб всередину не потрапляла волога тощо. Однак сьогодні вночі сталося часткове обвалення будівлі.

Уламки впали на тротуар і на сусідній житловий будинок, пошкодивши одну з квартир, з якої відселено одну людину.

У Департаменті сказали, що причина обвалення поки невідома, зазначивши, що будівля зведена в 1879 році і є пам'яткою архітектури та містобудування.

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"Зараз, в першу чергу, буде проведений демонтаж аварійних елементів будинку-пам'ятника, потім має бути його консервація. Надалі будівлею займеться управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради", - пояснили в прес-службі.

Довідка УНІАН. В Одесі по вул. Ніжинській,16 знаходиться 3-поверховий житловий будинок – пам'ятка архітектури, зведений в 1879 році (прибутковий будинок Стрітенської церкви). Стиль-еклектика, Ренесанс, архітектор: Д. Мазіров.

У цьому будинку з 1909 по 1924 рік жив письменник Лев Славін.

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Автор: Лариса Козова