Крім всього, батька 16-річної водійки покарають за невиконання виховних обов'язків.

В Одесі затримали п'яну тінейджерку, яка угнала автівку родичів та стала причиною серйозного ДТП.

Як повідомили у прес-службі обласного управління патрульної поліції, вчора ввечері правоохоронці отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Академіка Вільямса. На місці події інспектори знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду – вуличні конструкції.

"За кермом автівки перебувала 16-річна дівчина з явними ознаками сп'яніння. Патрульні провели огляд водійки за допомогою приладу Драгер. Результат - 1,49 проміле, що в 7,5 раза перевищую дозволену норму", - констатують у прес-службі.

Як з'ясувалося, п’яна дівчина без дозволу взяла у родичів автомобіль, потрапила у ДТП, дуже злякалась та намагалися зникнути з місця події, але не змогла. Річ у тім, що іномарка зазнала значних ушкоджень, майже залишившись без коліс, та юна хуліганка не змогла далеко поїхати.

Патрульні склали на неповнолітню одразу чотири адмінпротоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд тощо), ст. 122-4 (залишення місця ДТП), за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом без прав) та за ст. 130 (керування у стані алкогольного сп’яніння).

Крім того, на місце події викликали батька юної водійки та склали на нього адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

На Одещині чоловік збирався форсувати Дунай на подушці

Раніше правоохоронців в Одеській області вразив чоловік, який збирався форсувати річку Дунай на надувній подушці. Нагадаємо, затримали 42-річного жителя Дніпропетровщини на березі Дунаю, коли він вже збирався відправитися по воді до Румунії.

Відчайдушний порушник самостійно склав маршрут, врахувавши де найменша ширина та глибина Дунаю. Прикордонники були шоковані, бо подібні "подорожі" вкрай небезпечні.

Вас також можуть зацікавити новини: