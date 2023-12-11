Чоловіку пощастило – він вчасно виявив запальний вибуховий пристрій та викликав поліцію.

В Одесі під автівку артиста театру заклали вибухівку з таймером. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася у Пересипському районі міста. Зокрема, вчора, 10 грудня, до правоохоронних органів звернувся містянин, який повідомив, що знайшов під власним авто підозрілий предмет. Автівка чоловіка була припаркована в одному з дворів на вулиці Академіка Сахарова.

Зазначається, що на місце події прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Під час огляду під транспортним засобом правоохоронці виявили пакет, в якому знаходився саморобний піротехнічний засіб з дистанційним засобом приведення в дію.

Вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, слідчі вилучили його та направили на експертизу.

За даним фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також мотивів злочину.

Водночас у соціальних мережах з’явилась інформація про те, що потерпілий – нібито артист Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного.

"На Сахарова артист Музкомедії після сварки з мужиком своєї колеги виявив під своєю машиною запальний вибуховий пристрій із таймером", - повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Цей ресурс також оприлюднив відео, яке, ймовірно, зробили сусіди чоловіка. На ньому зафіксовано, як у дворі поруч з житловою багатоповерхівкою працюють співробітники правоохоронних органів.

Одесит хотів "підірвати" Мін'юст через блокування карток

Як повідомляв УНІАН, в Одесі поліцейські викрили місцевого жителя, який зателефонував у правоохоронні органи та погрожував підірвати управління Мін'юсту. Обстеживши об’єкт, вибухівку поліцейські не виявили. Правоохоронці знайшли "мінера", який пояснив, що вчинив так, бо через заборгованість заблокували його банківські картки та наразі він не може отримати пенсійні та інші кошти.

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