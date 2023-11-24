Чоловіку через заборгованість заблокували всі банківські рахунки, він відповів на це погрозами.

В Одесі поліцейські викрили місцевого жителя, який зателефонував у правоохоронні органи та погрожував вчинити теракт в управлінні Мін'юсту.

Про це повідомляє пресслужба регіонального главку Нацполіції. Зазначається, що вчора по обіді одесит зателефонував до спецслужб та сповістив оператору, що має на меті вчинити теракт в управлінні Міністерства юстиції в Одесі.

"За вказаною адресою негайно були скеровані слідчо-оперативна група, працівники кінологічного центру та управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Обстеживши об’єкт, вибухівку поліцейські не виявили", - йдеться у повідомленні.

Вже за кілька годин правоохоронці знайшли "мінера". Чоловік пояснив, що вчинив так, бо через заборгованість заблокували його банківські картки та наразі він не може отримати пенсійні та інші кошти.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться щодо свідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, в будівлі, яка забезпечує діяльність органів державної влади.

Слідчі вилучили мобільний телефон, з якого фігурант телефонував до поліції. Надалі буде призначена криміналістична експертиза звукозаписів для дослідження аудіозаписів розмов, ідентифікації голосу та мовлення, встановлення дослівного змісту розмови.

В Одеській області підірвали машину з людьми

В Одеській області "автостопник" у військовій формі підірвав автівку з людьми. Подія сталася 9 листопада у Білгород-Дністровському районі Одеської області, поблизу населеного пункту Сергіївка.

Чоловік попросив, щоб його підвезли додому, на що погодився водій вантажного мікроавтобуса - житель міста Татарбунари. В автівці також був 17-річний пасажир - теж житель Татарбунар. Зловмисник запропонував їм купити у нього брухт. Під час розмови попутник почав вимагати показати йому гроші, нібито, щоб переконатися у тому, що покупці його не обдурять. В цей час він дістав гранату, вирвав з неї чеку і кинув під авто. Унаслідок вибуху отримав поранення отримав 17-річний хлопець.

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