Чоловікам погрожували розголошенням обставин їхнього приватного життя та відбирали гроші.

В Одесі за вимагання грошей у чоловіків нетрадиційної орієнтації судитимуть поліцейського і його спільників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, до суду направлено обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи, до складу якої входив поліцейський полку поліції особливого призначення ГУНП у Київській області.

Усіх фігурантів підозрюють у незаконному позбавленні волі та вимаганні (ч.3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 353 КК України).

Встановлено, що з січня поточного року в Одесі діяла організована злочинна група, яка спеціалізувалася на вимаганні у чоловіків за нерозголошення відомостей про їхні сексуальні вподобання.

Схема зловмисників полягала у тому, що вони, під приводом спільного проведення дозвілля, заманювали постраждалих у заздалегідь орендовані приміщення. Потім, представляючись працівниками поліції, разом з діючим поліцейським, звинувачували чоловіків у розбещенні неповнолітніх.

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"Після цього вони заявляли тому чи іншому потерпілому про нібито затримання за підозрою у скоєнні злочину і вимагали за непритягнення до кримінальної відповідальності від 2 до 4 тис. дол." ,- повідомили в прокуратурі.

При цьому для створення у постраждалих впевненості в реальності того, що відбувається, співучасники використовували символіку Національної поліції, а також реальні посвідчення і жетон поліцейського.

Крім того, в ході обшуків у співучасників виявлені і вилучені наркотики і вибухівка.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Одесі затримали п’ятьох зловмисників за розбійний напад на людей, яких заманювали оголошеннями про інтимні послуги.

При цьому в оголошеннях вказувалося, що "послуги" надають молоді жінка і чоловік або хлопець нетрадиційної орієнтації, в тому числі неповнолітні. Фігуранти запрошували жертву в орендовану квартиру, де була встановлена прихована відеокамера. Як тільки "клієнт" залишався наодинці з підставним виконавцем "замовлення", підозрювані з'являлися в квартирі під виглядом правоохоронців. Фігуранти – четверо українців і громадянин сусідньої держави. Один з підозрюваних виявився діючим співробітником поліції Київської області.

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Автор: Лариса Козова