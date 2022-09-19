Підприємиця щомісячно сплачувала посадовцю 25 тис. грн.

В Одесі затримали посадовця "Укрзалізниці" за систематичне вимагання грошей від підприємниці, яка торгувала продуктами харчування в потягах та на вокзалах.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Встановлено, що керівник одного з підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця" пригрозив місцевій підприємниці всіляко перешкоджати або взагалі заборонити її торговельну діяльність, якщо вона щомісяця не сплачуватиме йому особисто 25 тис. грн.

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"Він вимагав та отримував від місцевої підприємниці побори за безперешкодну торгівлю продуктами харчування в приміських потягах та на території вокзалів", - розповіли в управлінні.

Правопорушника затримали під час отримання чергового хабаря. Фігуранту повідомили про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. На час досудового розслідування підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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