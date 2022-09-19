У результаті аварії в Одеській області загинув пасажир іномарки.

У місті Болград Одеської області п’яний водій на BMW врізався у стіну житлового будинку, загинув пасажир.

Про ДТП в Одеській області повідомили у Болградському районному відділі поліції й показали фото з місця аварії.

У поліції зазначили, що сьогодні вночі місцевий 29-річний житель в стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням автомобіля BMW, виїхав з дороги та врізався у стіну житлового будинку.

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В результаті аварії постраждали водій та двоє його товаришів віком 30-ти та 31-го років, які знаходилися в салоні. Молодший за віком пасажир від отриманих травм загинув. Інші двоє чоловіків наразі в лікарні з черепно-мозковими травмами та іншими ушкодженнями.

Кермувальника перевірили на вміст алкоголю в організмі - він був нетверезий.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі проводять досудове розслідування провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, увечері 15 вересня на автодорозі "Київ - Чоп" у Бродах зіткнулися іномарка та військовий автомобіль. На місті ДТП загинули чотири особи, які їхали в іномарці. Пізніше журналісти дізналися, що жертвами аварії стали три дівчини-місіонерки.

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