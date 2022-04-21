Правоохоронці запобігли спробі розхитати суспільно-політичну ситуацію на півдні країни.

В Одесі СБУ нейтралізувала центр проросійського громадського об'єднання "Робочий фронт України" та запобігла спробі розхитати суспільно-політичну ситуацію на півдні країни.

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Зазначається, що зловмисники діяли під егідою фейкового об'єднання "Робочий фронт України", яке координується і фінансується окупантами.

З початку активних бойових дій вони створили велику партію друкованих антиукраїнських матеріалів. Неодноразово намагалися поширити заборонену комуністичну символіку із закликами до реанімації СРСР. Наступним кроком мали бути постановочні масові збори та мітинги.

Спецпризначенці СБУ вчасно викрили ці плани, затримавши лідерів та активних учасників цієї проросійської організації.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі нейтралізували групу "сплячих агентів" російської ФСБ.