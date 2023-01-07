В Одесі затримали чоловіка, який за кілька годин ошукав шістьох громадян.
"Поліцейські викрили 36-річного містянина, який ошукав шістьох громадян. Одесит так "плідно попрацював" в місцевих крамницях в період святкових покупок, що всього за кілька годин в його кишені опинилося шість смартфонів відвідувачів", - йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що правопорушник просив у жінок та чоловіків мобільні телефони, щоб начебто терміново зв’язатися з родиною, виправдовуючись, що його гаджет розрядився. Щойно чужий смартфон опинявся в руках зловмисника, він, ховаючись серед вітрин, непомітно виходив з торговельного закладу.
Поліцейські затримали правопорушника, коли одна з потерпілих, збагнувши, що її ошукали, одразу забила на сполох.
"Чоловік якраз прямував до чергової крамниці в пошуках наступної наживи. Він зізнався, що гаджети планував продати", - розповіли в управлінні.
У якості речових доказів правоохоронці вилучили у фігуранта все майно потерпілих. Йому повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Інциденти в Одесі: останні події
В Одесі під час конфлікту з пенсіонером чоловік вистрелив йому в око. Потерпілий госпіталізований. Поліцейські вилучили у стрілка зареєстровану на нього зброю та доставили його до територіального підрозділу поліції.
На Одещині поліція затримала чоловіка, який застрелив свою односельчанку. Він стверджує, що вистрілив у голову жінки, коли хвалився зброєю.
В Одеській області затримали чоловіка, який жорстоко вбив заступника директора школи та ховався у лісосмузі.