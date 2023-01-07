Поліцейські затримали правопорушника, коли одна з потерпілих, збагнувши, що її ошукали, одразу забила на сполох.

В Одесі затримали чоловіка, який за кілька годин ошукав шістьох громадян.

"Поліцейські викрили 36-річного містянина, який ошукав шістьох громадян. Одесит так "плідно попрацював" в місцевих крамницях в період святкових покупок, що всього за кілька годин в його кишені опинилося шість смартфонів відвідувачів", - йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що правопорушник просив у жінок та чоловіків мобільні телефони, щоб начебто терміново зв’язатися з родиною, виправдовуючись, що його гаджет розрядився. Щойно чужий смартфон опинявся в руках зловмисника, він, ховаючись серед вітрин, непомітно виходив з торговельного закладу.

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Поліцейські затримали правопорушника, коли одна з потерпілих, збагнувши, що її ошукали, одразу забила на сполох.

"Чоловік якраз прямував до чергової крамниці в пошуках наступної наживи. Він зізнався, що гаджети планував продати", - розповіли в управлінні.

У якості речових доказів правоохоронці вилучили у фігуранта все майно потерпілих. Йому повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

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