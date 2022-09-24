Кожна "працівниця" приносила дохід у 30-40 тис. грн на день, з яких отримувала 40%.

В Одесі викрили трьох зловмисниць, які в умовах воєнного стану втягували жінок в заняття проституцією та утримували місця розпусти.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Встановлено, що троє місцевих громадянок віком 31-го та 32-х років в умовах воєнного стану налагодили діяльність у сфері надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду, до якої залучали малозабезпечених жінок", - йдеться у повідомленні.

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Як уточнили УНІАН в управлінні, кожна "працівниця" приносила дохід в 30-40 тис. грн на день, з яких отримувала від компаньйонок 40%. Бізнес правопорушниці ретельно конспірували, постійно змінюючи адреси, за якими жінок зводили з клієнтами для надання їм інтимних послуг.

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення були проведені обшуки в сімох квартирах, які орендували спільниці. В якості речових доказів їхньої протиправної діяльності поліцейські вилучили документи та чорнові записи, флеш-носії інформації, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки українських та іноземних операторів, банківські картки та кошти в сумі 7 тис. 600 дол. та 30 тис. 700 грн.

Фігуранткам повідомили про підозру у втягненні людей в заняття проституцією за попередньою змовою (ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України), а також утриманні місць розпусти й звідництві для розпусти (ч.1 ст.302 ККУ).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чоловік до смерті побив свою співмешканку, бо та "пізно прийшла додому".

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