Інформація про загрозу вибуху у дитсадках перевіряється / фото УНІАН
В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування майже двохсот дитсадків.
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Як поінформували журналістів у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, повідомлення щодо 185 дитячих садків, в яких нібито сьогодні мають статися вибухи, надійшло на електронну адресу поліції.
Зараз перевіряється інформація про загрозу вибуху у дошкільних навчальних закладах міста.
На місця виїхали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи.
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