Повідомлення про можливі вибухи надійшло на електронну адресу поліції.

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування майже двохсот дитсадків.

Читайте такожВ Одесі "замінували" 26 дитсадків, суд та прокуратуру

Як поінформували журналістів у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, повідомлення щодо 185 дитячих садків, в яких нібито сьогодні мають статися вибухи, надійшло на електронну адресу поліції.

Зараз перевіряється інформація про загрозу вибуху у дошкільних навчальних закладах міста.

На місця виїхали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова