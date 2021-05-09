Трьом чоловікам оголошено підозру.

Служба безпеки України викрила поширювачів антиугорських листівок на Закарпатті.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що троє місцевих мешканців, двоє з яких – переселенці з Луганська, діяли "на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за 500 доларів".

"Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати "особливого забарвлення" цій акції російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (в еквіваленті близько 500 доларів).

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. Вилучено російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження усім трьох фігурантам повідомили про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм запобіжного заходу.

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Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про затримання трьох людей за підозрою у розклеюванні провокаційних листівок на парканах будинків у Береговому.

Провокація на Закарпатті: деталі

У Берегово 2 травня невстановлені особи розклеїли листівки з погрозами українцям угорського походження, поліція відкрила провадження.

Слідчі поліції кваліфікували такі дії зловмисників за ч.2 ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної приналежності, поєднані з погрозами. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Листівки були створені нібито українськими націоналістами - на синьо-жовтому тлі, з використанням радикальних формулювань. Втім, у тексті допущено декілька помилок.

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Автор: Надя Пришляк