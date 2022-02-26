Його викрили київські рятувальники.

Під час передачі записів "побратимам" у Києві викрили диверсанта.

Про це повідомили у прес-служба ДСНС.

"Невідомий чоловік вчинив спробу залишити послання своїм "побратимам", залишивши "подарунок" у вигляді зошита з записами біля зачиненого магазину, який знаходиться біля пожежної частини, після чого чкурнув навтьоки. Доволі дивна поведінка викликала серйозні підозри, тому майже відразу невідомий був перехоплений нашими рятувальниками", - йдеться в повідомлення.

Диверсанта передали правоохоронцям, про його дії сповістили тероборону.

"Певно, ці нелюди вже настільки бояться наших чоловіків, що діють на відстані. Що сказати… Не проканало!", - коментують в службі.

Раніше члени територіальної оборони затримали диверсанта, який мав здійснювати підпали на підступах до Києва.