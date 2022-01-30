Алкоголю в організмі обох водіїв не виявили.

Поблизу селища Гребінки на Київщині зіткнулися автівки, є загибла.

Про це інформує поліція Київської області.

Близько 6 ранку в неділю, 30 січня, за 20 кілометрів від Білої Церкви зіткнулися "ВАЗ 2121" та Mazda.

Пасажирка "ВАЗ 2121", 29 річна вагітна жінка, дружина 28-річного водія, померла до приїзду медиків. Загиблу за допомогою спеціального обладнання рятували надзвичайники.

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31-річна водійка авто Mazda, працівниця банку, після аварії перебувала в шоковому стані.

"Всі учасники автопригоди - мешканці столиці. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено", - зазначили в поліції.

Після встановлення всіх обставин ДТП слідчі нададуть правову кваліфікацію даній події.

В ніч на 30 січня на Львівщині перекинувся рейсовий автобус "Харків-Слупськ (Польща)".

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