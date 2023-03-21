Прикидався військовим: шахрай з Львівщини продав неіснуючої сільгосптехніки на мільйон / фото Київська міська прокуратура

У Києві викрито шахрая, який на продажі неіснуючої сільгосптехніки ошукав громадян на 1 мільйон гривень.

Як інформує прес-служба Київської міської прокуратури, за даними слідства, 33-річний уродженець Львівської області через популярні інтернет-сайти розміщував оголошення про продаж сільгосптехніки та квадроциклів.

Щоб викликати у покупців довіру, чоловік представлявся військовослужбовцем або працівником Державної прикордонної служби. На підтвердження своїх слів він надсилав фото службового посвідчення та паспорта громадянина України, видані на чуже ім’я.

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Прикидався військовим: шахрай з Львівщини продав неіснуючої сільгосптехніки на мільйон / фото Київська міська прокуратура

За 5-10 тисяч гривень шахрай пропонував доставити замовлену техніку на будь-яку адресу, ілюструючи такі повідомлення фейковими фото з інтернету. Оплату за товар та доставку потерпілі повинні були здійснити тільки через термінал та на абонентські номери телефонів, які зловмисник зазначав у телефонній бесіді.

Отримавши передоплату за товар та доставку, підозрюваний припиняв зв'язок із потерпілими. Від злочинних дій чоловіка постраждали понад 30 громадян, який шахрай ошукав на загальну суму близько 1 мільйона гривень. Загалом встановлена його причетність до скоєння 47 злочинів.

Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено грошові кошти у сумі близько 1 мільйона гривень, банківські картки, мобільний телефон, сім-картки, ноутбук.

Йому повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні грошовими коштами громадян під виглядом інтернет-продажів (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). До Дарницького районного суду Києва скеровано клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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