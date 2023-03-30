Правоохоронці встановили вже вісьмох потерпілих, які відправили шахраям гроші.

В колонії на Рівненщині викрили шахраїв, які виманювали гроші у родичів зниклих українських військових.

Як повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури, схему збагачення шахрайським шляхом налагодили троє засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії на Рівненщині.

Зокрема, у відкритих профільних групах в соцмережах вони знаходили інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон. Тоді дзвонили до рідних та, представляючись військовими, пропонували інформацію про зниклих близьких та сприяння у їх поверненні.

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"За це просили від 3 тис. до 30 тис. грн. Коли потерпілі скидали аванс на карту пособників, які перебувають на волі – шахраї блокували номери "клієнтів". У своїй діяльності зловмисники використовували кілька телефонів та картки різних операторів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили вже вісьмох потерпілих, які відправили шахраям гроші.

Зазначається, що у виправній колонії проведено ряд обшуків, у ході яких у зловмисників вилучили планшети, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та "чорнові" записи. Наразі вирішується питання оголошення їм про підозру.

Шахраї в Україні

З початку війни в Україні шахраї, прикриваючись збором коштів на потреби ЗСУ чи переселенців, привласнюють чималі гроші, які їм жертвують. Так, 24 березня у Києві правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої заволодівали грошима громадян під виглядом збору коштів на потреби постраждалих від війни дітей. У такий спосіб учасники злочинної групи привласнили понад 10 млн грн.

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