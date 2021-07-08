П’яна жінка чіплялася до перехожих.

Мешканка Умані у нетверезому стані намагалася викрасти орендований електросамокат, а потім влаштувала бійку з поліцейськими.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

П’яна жінка проходила по вулиці Київській увечері в середу і чіплялася до перехожих. Невдовзі вона вирішила вкрасти електросамокат, який місцевий мешканець взяв на прокат і залишив без нагляду.

Правоохоронці отримали скаргу від відвідувачів кафе щодо поведінки порушниці та приїхали на виклик.

Читайте також"Ледь не зварилася": у Києві жінка провалилася у яму з окропом (відео)Проте на цьому пригоди не закінчилися: копи намагалися залагодити конфлікт і повернути транспорт власнику, однак жінка почала лаятися у бік поліції і спробувала вчинити з ними бійку.

«Щоб не наражати на небезпеку себе й інших людей та вгамувати правопорушницю, інспектори були змушені застосувати спецзасоби та заходи примусу, після чого доставили жінку до Уманського районного управління поліції», – йдеться у повідомленні прес-служби.

На 32-річну уманчанку склали протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Електросамокат повернули власнику.

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Автор: Яна Ставська