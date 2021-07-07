Сьогодні в Одесі на Трасі здоров'я чоловік забризкав сльозогінним газом собаку, що напав на нього, та його власницю, яка їхала на електросамокаті.
Про це повідомила прес-служба департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Дівчина вирушила на прогулянку на електросамокаті вздовж узбережжя Чорного моря по Трасі здоров’я разом з бійцівським псом. Проте на собаку надіти намордник і повідок забула.
Під час вигулу пес накинувся на перехожого, але чоловік не розгубився. Потерпілий дістав балончик зі сльозогінним газом і забризкав ним розлючену тварину.
Читайте такожЧерез втечу педофіла у Києві відкрили справу проти копівЗазначається, що у короткій перепалці дісталося й власниці пса – вона теж отримала порцію газу. Натомість чоловік вирушив у своїх справах.
Внаслідок інциденту дівчина упала з самоката. На місце події викликали поліцію і швидку допомогу. Дівчина госпіталізована.
Про стан потерпілої та її собаки наразі нічого не повідомляється.
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