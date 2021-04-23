В Умані Підлітки кидали каміння на хасидів з 9 поверху
У районі паломництва в Умані підлітки віком приблизно 14 років піднялися на 9 поверх і кидали великі камені в перехожих хасидів.
Читайте такожСправу щодо нападу на хасида в Уманові передали до судуПро це розповів житель Умані Хаїм Хазін, повідомляє Об'єднана єврейська община України.
Зазначається, що для цього підлітки приїхали на велосипедах з іншого району міста. Дітей спіймали на "гарячому".
Інцидент відбувався на вулиці Мономаха, 6. Саме в цьому будинку відкривають міжнародну поліцейську станцію.
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