Згодом авто й викраденого чоловіка знайшли на околиці міста.

В Ужгороді сьогодні ввечері сталося викрадення людини.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Телеграм-каналі.

За його даними, інцидент стався близько 19:30 на вулиці Володимирській - викрали місцевого лікаря, який йшов вулицею.

"Його силоміць заштовхали до чорного позашляховика Toyota. Очевидці викликали поліцію вказавши номерні знаки описавши автомобіль. У місті було оголошено план-перехоплення", - пише Глагола.

Згодом автомобіль та викраденого чоловіка знайшли на околиці міста. Наразі на місці працюють правоохоронці.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован