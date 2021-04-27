В Ужгороді викрали лікаря / фото: Віталій Глагола
В Ужгороді сьогодні ввечері сталося викрадення людини.
Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Телеграм-каналі.
За його даними, інцидент стався близько 19:30 на вулиці Володимирській - викрали місцевого лікаря, який йшов вулицею.
Фото: Віталій Глагола
"Його силоміць заштовхали до чорного позашляховика Toyota. Очевидці викликали поліцію вказавши номерні знаки описавши автомобіль. У місті було оголошено план-перехоплення", - пише Глагола.
Згодом автомобіль та викраденого чоловіка знайшли на околиці міста. Наразі на місці працюють правоохоронці.
Фото: Віталій Глагола
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