ДТП сталося, коли медики поверталися з виклику.

Смертельна аварія зі швидкою сталася в Житомирі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула людина, яку везли в лікарню.

Про це повідомляє "Суспільне".

Аварія сталася вдень 11 вересня. Швидка поверталася з виклику і везла пацієнта в лікарню. Раптово авто медиків зіткнулося з Volkswagen Passat.

В результаті аварії загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль.

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Інших подробиць смертельної дорожньо-транспортної пригоди не повідомляють.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Житомирі молодий водій переїхав трирічну дівчинку на автостоянці торгово-розважального комплексу. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 9 вересня, близько 15:20. 19-річний водій автомобіля Opel, рухаючись назад при виїзді з стоянки, скоїв наїзд на дитину, яка перебувала позаду автомобіля.

Внаслідок ДТП 3-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Дитина доставлена і госпіталізована в місцеву дитячу лікарню.

Автор: Анастасія Горбачова