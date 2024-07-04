На цій посаді він більше не працює.

Чоловіком, який облаяв ветерана ЗСУ з протезами Олексія Притулу у ветеринарній клініці Одеси, виявився Вадим Шевеленко - позаштатний радник віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Офіс віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. На цій посаді він більше не працює.

"Офіс Віцепрем’єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Інцидент з одеській ветклініці

Олексій Притула - ветеран російсько-української війни. Під час бойових дій на Лиманському напрямку у вересні 2022 року воїн отримав важке поранення. На жаль, Олексій втратив обидві ноги.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Вадим Шевеленко прийшов до ветеринарної клініки Одеси зі своїм собакою. У кабінеті лікаря-ветерана Олексія Притули чоловік вилаявся на нього через те, що ветеринар не піднявся до собаки, показавши свої протези.

Згодом в мережі з'явилось відео розмови Вадима Шевеленка з Олексієм Притулою. Фігурант інциденту перепросив за свою поведінку та спробував виправдати свої дії тим, що йому здалось, ніби ветлікар "якось не так розмовляє". Шевеленко заявив, що нібито не побачив протезів. Поліція склала протокол про адмінпорушення щодо Шевеленка.

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