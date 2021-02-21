Крім того порушники привезли 12 валіз з сигарами преміум-брендів.

Громадяни Китаю намагалися з порушенням митних правил провезти кубинські сигари та гомеопатію з отрути блакитного скорпіона на загальну суму понад 4,6 млн грн.

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Як повідомляє прес-служба Державної митної служби України, порушників затримали в аеропорту «Бориспіль».

«Троє чоловіків та жінка - громадяни Китаю прилетіли з Куби транзитом через Францію, намагалися пронести «зеленим коридором» 12 валіз кубинських сигар та гомеопатичних препаратів», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення митного контролю інспектори Київської митниці виявили в їхніх валізах 5 831 кубинську сигару та 717 упаковок дорогих гомеопатичних препаратів.

«Це виявились сигари різних виробників, фасованих як у презентабельні лаковані дерев‘яні коробки з сертифікатами, так і в поліетиленові, пластикові та картонні упаковки. Зокрема, це преміум-сигари ручної скрутки брендів Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar вартість упаковки з 10-25 сигар яких в Україні коштує в середньому 6 - 9 тис. грн. Загальна ж вартість виявлених гомеопатичних препаратів, які виготовляються з отрути блакитного скорпіона, становить майже 2 млн грн», - зазначили в ДМСУ.

При цьому у відомстві нагадали, що згідно з діючими нормами, громадянам, які досягли 18-річного віку, дозволено ввозити в Україну не більше 50 сигар на особу, а норма ж лікарських засобів на одну особу обмежена п’ятьма упаковками кожного найменування.

Стосовно чотирьох громадян Китаю склали протоколи про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України, а товар вилучили.

«Загальна вартість вилученого у трьох пасажирів склала 4,6 млн грн, вартість сигар та препаратів у четвертого громадянина Китаю нині підраховується», - додали в ДМСУ.

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Автор: Надя Пришляк