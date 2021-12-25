Собака був не агресивним, йому шукали домівку.

В Осипенківському мікрорайоні Запоріжжя чоловік вбив вівчарку. Це не перша його жертва.

Про це повідомляє ria-m.tv.

Волонтерка Валерія розповіла журналістам, що ще вчора щеня бігало мікрорайоном і шукало домівку. Він був дуже добрий, грав із дітьми та ніколи нікого не кусав.

Читайте такожПід Одесою озброєні люди залізли у двір пенсіонера та перестріляли врятованих ним собак (відео)Люди у дворі намагалися прилаштувати собаку в сім'ю. Але сьогодні його знайшли мертвим. За словами волонтерки, собаку "зарізав величезним ножем кремезний чоловік у червоній куртці, чорних штани та чорній шапці".

"Це сталося за адресою вул. Зестафонська, 5. Вбивство бачили багато хто у дворі, у тому числі діти. Люди викликали поліцію, але чоловік втік. Кажуть, у нього є син, який також грався у дворі. Мешканці двору написали заяву до поліції. Наразі шкуродера розшукують", - розповіла волонтерка.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 26-річний чоловік без належного догляду та годування утримував у квартирі 8 собак та 9 котів.

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