Поліція розшукує чотирьох ймовірних зловмисників.

З'явилися чергові подробиці моторошного злочину, скоєного в середу в Києві. Раніше сьогодні посеред вулиці побили й застрелили чоловіка.

Як повідомляє телеканал "Україна 24", загиблий - громадянин Грузії. У його вбивстві підозрюють чотирьох осіб, їх пошуки тривають.

За словами свідків, зловмисники накинулися на перехожого, почавши його бити. Після здійснили постріли в голову і живіт, при цьому не вбивши його. Поранений перебував у свідомості, проте на прибуття медиків не дочекався і помер.

За даними ЗМІ, вбили Роберта Кіпшидзе - учасника кримінальних розбірок в одному з кафе Києва. За словами криміналістів, за вбитим могли раніше стежити - жителі двору повідомили про припарковану незнайому машину, яку помітили в кущах.

Читайте такожНеадекватний водій обматюкав патрульну через перекриття вулиць у Києві й потрапив на відео

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11:30 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили й вистрілили в перехожого. На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулуба, ймовірно, вогнепальними. Особу вбитого поки не встановлено.

Згодом стало відомо, що про злочин правоохоронцям повідомив киянин, який проїжджав повз. Він подзвонив у поліцію і розповів, що потерпілий ще дихав, і попросив прибути на місце медиків і правоохоронців.

Автор: Юрій Годован