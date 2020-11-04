Дівчина поверталася додому від подруги.

У Кіровоградській області розшукують підозрюваного у вбивстві 22-річної дівчини.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Жорстоке вбивство сталося в селі Мала Виска. Дівчина поверталася від подруги близько півночі, проте додому так і не дійшла. Наступного дня на вулиці знайшли її понівечене тіло.

Камери відеоспостереження зняли, як по дорозі додому дівчину зустрів чоловік. Він пішов за нею і більше її ніхто живою не бачив.

В управлінні карного розшуку поліції Кіровоградської області повідомляють, що злочин стався в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. За даним фактом правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Прикмети чоловіка: на вигляд 20-25 років, худорлявої статури, зріст 175-180 см.

Був одягнений: шапка зеленого кольору, куртка болонева з капюшоном синього кольору, коротка, знизу на гумці; на куртці з правого боку на рівні грудей напис білого кольору, штани камуфляжні світлі зелено-сірого кольору, кросівки (або кеди) чорного кольору з білими підошвами, на боках взуття вставки білого кольору у вигляді хвилі, шнурки білого кольору.

Правоохоронці звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація про особу чоловіка або його місцеперебування, з проханням повідомити за телефонами: 066-214-30-00; 095-187-22-64, або за телефоном «102».

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Автор: УНІАН