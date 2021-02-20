Підозрюваний повідомив, що визнає свою вину.

Суд відправив за ґрати водія, якого звинувачують у нанесенні смертельних травм пішоходу в центрі Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця прокуратури Надія Максимець.

«У суботу, 20 лютого, за клопотанням Київської місцевої прокуратури №6 суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію автомобіля «Хюндай», який підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу», - написала вона.

Сторона захисту наполягала на цілодобовому домашньому арешті. У свою чергу підозрюваний повідомив, що визнає свою вину.

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Конфлікт водія та пішохода в центрі Києва

19 лютого о 14:48 водій автомобіля Hyundai під час раптової сварки на дорозі два рази вдарив пішохода і той помер. Затримали зловмисника о 15:58.

За інформацією "Київ оперативний", водій виїхав на зебру, і це спричинило конфлікт з пішоходом, який на той момент переходив дорогу. За кілька секунд після короткої словесної перепалки водій вийшов з салону і двічі вдарив опонента. Другий удар, як свідчать кадри оприлюдненого відео, виявився смертельним.

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Автор: Денис Прядко